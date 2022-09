Empresa diz que há atualmente uma quebra na procura de aço.

Indústria

Energia. ArcelorMittal admite adaptações nas unidades no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Empresa diz que há atualmente uma quebra na procura de aço.

A ArcelorMittal, com sede no Luxemburgo, vai reduzir a sua produção em quatro altos-fornos na Europa, para fazer face aos custos de energia. E apesar de ter afirmado recentemente que no Luxemburgo a produção não seria encerrada, agora o diretor-geral admite várias medidas de ajuste, mas sem especificar as ações previstas.

Segundo declarações do diretor-geral da ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, citadas pela imprensa internacional, o gigante do aço vai baixar a produção em 17%, nas unidades de Gijón (Espanha), Bremen (Alemanha), Dunquerque (França) e Dabrowa Górnicza (Polónia).

Além do aumento dos custos crescentes, a Arcelor depara-se com quebra de procura e excesso de oferta, o que vai implicar, no próximo trimestre, menos 1,5 milhão de toneladas de aço, em comparação com igual período do ano passado (-17,4%).

