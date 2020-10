729 096 euros. É este o valor médio dos créditos à habitação concedidos pelo serviço atHomeFinance para a compra de casa ou apartamento na região centro do Luxemburgo.

Empréstimos para comprar casa na região centro rondam os 729.000 euros

Diana ALVES

Segundo dados divulgados esta segunda-feira pela plataforma online de compra e arrendamento atHome, em 2020, os compradores da região centro - que engloba o cantão de Luxemburgo e o de Mersch - contraíram empréstimos de cerca de 729.000 euros, dando uma entrada inicial de 102.770 euros.

Em média, o valor do bem imobiliário rondava os 839.369 euros. Metade dos empréstimos foram feitos com um prazo de 30 anos. Em 25% dos casos foram contraídos créditos de 25 anos e em 9% de 20 anos. De acordo com o atHome, um apartamento na região centro do país custa, em média, 830.789 euros. Já para comprar casa é preciso desembolsar, em média, 1.456.639 euros.

O portal atHome disponibilizou ainda dados demográficos sobre os novos proprietários. A maioria tem entre 30 e 39 anos de idade, é casada e ganha entre 3.000 e 3.500 euros mensais. Sessenta e oito por cento dos compradores da região centro privilegiam os apartamentos, algo que pode ser explicado pelos preços elevados dos imóveis.

Governo quer criar mil habitações por ano a preço acessível Cerca de 3.600 habitações a preço acessível estão a ser construídas em 57 comunas do país.

As estatísticas do portal permitem também concluir que cerca de 34% compram bens novos e 64% imóveis antigos.Num comunicado divulgado hoje, a plataforma de compra e arrendamento atHome sublinha que a crise sanitária e o confinamento devido à covid-19 “não demoveu os compradores dos seus projetos imobiliários”.

