Empréstimo imobiliário. Taxas fixas e variáveis ​​disparam no Luxemburgo

A taxa fixa para empréstimos imobiliários passou um limiar importante no Luxemburgo. A taxa variável acabou de disparar para mais de 3%.

De acordo com o Banco Central do Luxemburgo (BCL), citado pela RTL, a taxa fixa média concedida às famílias em outubro atingiu 3,16%, quando no início do ano situava-se no 1,42%.

"As taxas sobre empréstimos com períodos de fixação inicial muito longos, como 30 anos, podem ser muito mais elevadas", sublinha o BCL.

Também a taxa variável aumentou: fixada em 1,41% em setembro, acaba de subir para os 2,26%.

