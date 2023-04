A medida enquadra-se no acordo tripartido de 2022 para reforçar o combate às alterações climáticas no Luxemburgo.

Empresas têm novo apoio para compra de pesados com emissão zero

O Governo introduziu um novo regime de apoio às empresas que queiram converter a sua frota de veículos de transporte de mercadorias em "veículos com emissões zero" de C0. O anúncio foi feito esta terça-feira, em comunicado, pelos ministérios da Economia, Energia, Ambiente e Mobilidade.

O subsídio, aprovado no contexto do acordo tripartido de 31 de março de 2022 para "reforçar o empenho do Luxemburgo no combate às alterações climáticas" e com base na lei alterada de 15 de dezembro de 2017 sobre o regime de apoios ambientais. Tem como objetivo encorajar as empresas a investir nas tecnologias de emissões zero para "reduzir o impacto ambiental das suas atividades de transporte rodoviário de mercadorias".

Assim, são elegíveis para este subsídio os novos camiões médios e pesados (categorias N2 e N3) equipados com motores de emissão zero, tais como veículos exclusivamente elétricos e veículos a pilha de combustível de hidrogénio. A medida abrange, também, os veículos comerciais pesados com motor de combustão interna com emissões inferiores a 1 g/kWh CO₂ como, por exemplo, um veículo comercial com motor de combustão a hidrogénio.

Apoio pode chegar aos 300 mil euros por grupo

A conversão de veículos com motor de combustão ('retrofitting'), que estejam registados no Luxemburgo, em veículos pesados com emissões zero, também está incluída.

O valor do subsídio varia consoante a dimensão da empresa e é calculado com baste no custo adicional. Isto é, a diferença entre o custo de aquisição de um veículo com emissões zero e o custo de aquisição de um veículo equivalente com um motor de combustão interna, ou com base nos custos de conversão para um veículo com emissões zero para o 'retrofitting'.

A ajuda, limitada a 300 mil euros por grupo, é temporária. Os pedidos para este apoio devem ser apresentados online através do portal MyGuichet.lu, sendo as empresas aconselhadas pelo Governo a procurar o apoio da Luxinnovation para preparar as candidaturas.

