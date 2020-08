A Europa e o Reino Unido foram as regiões mais afetadas.

Empresas pagam menos um quinto em dividendos por causa da covid-19

Madalena QUEIRÓS

O total dos pagamentos aos acionistas caiu globalmente 91 mil milhões de euros, passou de 414 milhões para 323 mil milhões, de euros, uma queda de 22%, em todo o mundo.

Um quarto (27%) das empresas que esperavam pagar dividendos no segundo trimestre reduziu os seus pagamentos, enquanto metade desse grupo cancelou o pagamento no total. A Europa e o Reino Unido foram as regiões mais afetadas.

O montante pago pelas grandes empresas aos seus investidores caiu entre abril e junho à medida que as empresas cancelavam ou reduziam os seus dividendos para conservar dinheiro durante a crise pandémica do coronavírus.

Os analistas do gestor de activos Janus Henderson estudaram os dividendos pagos pelas 1.200 maiores empresas do mundo, e encontraram a maior queda trimestral no seu índice global de dividendos desde a sua criação no final de 2009, na sequência da crise financeira global.

No meio de restrições de viagem e bloqueios em vastas faixas do globo durante o segundo trimestre do ano, os dividendos caíram em todas as regiões durante o período, com exceção da América do Norte, especialmente no Canadá.

Os dividendos foram mais afetados na Europa. No Reino Unido, os pagamentos diminuíram mais de 50%. O gigante petrolífero Shell cortou os seus dividendos em abril, a primeira vez que o fez desde a Segunda Guerra Mundial, após um colapso dos preços mundiais do petróleo, enquanto que os bancos HSBC e Lloyds estavam entre os que combinaram uma suspensão dos pagamentos para 2019 e 2020 na sequência de conversações com o Banco de Inglaterra.

