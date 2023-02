O organismo lembra que a lei, alterada em 2020, distingue dois tipos de estágio.

Empresas não conhecem bem a lei sobre os estágios, diz UEL

As empresas não conhecem bem a legislação sobre os estágios. O dado vem da União das Empresas Luxemburguesas (UEL), para quem o recurso a estagiários pode ser, a longo prazo, uma das soluções para a falta de trabalhadores no país.

Numa curta nota, a UEL sublinha que os estágios nas empresas são um "instrumento-chave para preparar os jovens para a vida em empresa, tanto ao nível da formação como em termos de orientação profissional".

O organismo lembra que a lei, alterada em 2020, distingue dois tipos de estágio: os estágios curriculares e os estágios práticos facultativos que visam a aquisição de experiência.

O código do trabalho luxemburguês enquadra estes dois tipos de estágio, estipulando condições de acesso, duração e indemnização. Perante aquilo que considera ser uma ferramenta com muito potencial, o organismo convida as empresas a entrarem em contacto com os conselheiros das organizações patronais que fazem parte da UEL, para se informarem melhor sobre o assunto.



