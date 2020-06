Empresas. Isenção fiscal apenas para carros elétricos

O Estado luxemburguês pretende conceder apenas isenção fiscal às empresas com frota de carros movidos a eletricidade. Claude Turmes, Ministro da Energia, levantou o véu sobre esta medida.

Patrick JACQUEMOT O Estado luxemburguês pretende conceder apenas isenção fiscal às empresas com frota de carros movidos a eletricidade. Claude Turmes, Ministro da Energia, levantou o véu sobre esta medida.

Para Pierre Gramegna, o início do ano deveria ter sido dedicado aos últimos retoques da reforma fiscal. Uma tarefa gigantesca para o Ministro das Finanças, cuja crise económica do covid-19 veio para se meter no seu caminho.

Mas, segundo o seu colega do Ministério da Energia, Claude Turmes, há uma página que não será alterada: a do apoio fiscal do Estado às frotas de automóveis das empresas no Luxemburgo. Turmes anunciou recentemente que, no futuro, "o benefício fiscal só seria concedido aos veículos exclusivamente elétricos".

A medida já está incluída no Plano Nacional de Energia-Clima (PNEC) adotado pelo Governo. Na eventualidade de uma avalanche de perguntas, o ministro da Energia advertiu antecipadamente que haverá "a possibilidade de conceder auxílios às empresas para que estas tenham as infraestruturas nos seus parques de estacionamento".

"O setor sabe que o futuro só é possível se tivermos mais carros elétricos. Estes são os únicos carros ecológicos; todos os outros emitem CO2". Assim, o parque empresarial seguiria a linha traçada pelo próprio Estado luxemburguês. De facto, até final de 2020, as várias administrações deverão ter quase 36 veículos elétricos e veículos híbridos com ficha.

Em paralelo, o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas lançou um concurso neste sentido, no valor de cerca de 945 000 euros, sem IVA. Além disso, por enquanto, a solução dos veículos movidos a hidrogénio não compensa mesmo aos olhos do governante do partido Déi Gréng (Verdes). Atualmente estes automóveis consomem três vezes mais energia renovável do que um modelo elétrico, segundo Turmes.

No entanto, o governante não fecha totalmente a porta a esta fonte de energia. Um grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Energia, a Fedil, os principais fornecedores de energia do Luxemburgo e alguns peritos do Reino Unido, estão a trabalhar no desenvolvimento desta tecnologia no Grão-Ducado.

Por outro lado, mais liberal do que nunca, o ministro dos Verdes continua a ser um fervoroso defensor do posicionamento do Luxemburgo como um Estado que financia a implantação das energias renováveis, incluindo o hidrogénio.

Imposto sobre o carbono

Na anunciada reforma fiscal, falava-se também da introdução do imposto sobre o carbono. Mas mesmo com o novo coronavírus nada se alterou. A partir de 2021 passarão a ser cobrados 20 euros por cada tonelada de dióxido de carbono emitido.

Ao mesmo tempo, os Ministérios da Energia e do Ambiente conseguiram impor a ideia da necessidade um aumento regular dos impostos especiais de consumo sobre os produtos petrolíferos. A crise da covid-19 adiou-a por alguns meses, mas não muito mais. Em março, quando os preços da gasolina tinham descido entre 70 e 80%, Pierre Gramegna (Ministro das Finanças), Franz Fayot (Ministro da Economia), Carole Dieschbourg (Ministra do Ambiente) consideraram que esta não seria a altura certa para o fazer. E juntamente com Turmes, os quatro ministros prometeram reunir-se em junho para discutir o assunto.

Artigo original publicado na versão francesa do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.

