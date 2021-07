Os pedidos podem ser feitos através da plataforma online MyGuichet.lu.

Intempéries. Formulários para pedidos de desemprego parcial disponíveis até 31 de julho

O Governo disponibilizou esta terça-feira os novos formulários para os pedidos de desemprego parcial às empresas afetadas pelas cheias de 14 e 15 de julho no país.

Os pedidos poderão ser feitos a partir desta terça-feira, 20 de julho, e até ao último dia de julho. Inicialmente utilizado para fazer face à crise gerada pela covid-19 o Governo destina agora esta ajuda as empresas afetadas pelas intempéries da semana passada no Grão-Ducado que causaram danos tanto a famílias como empresas.

A informação sobre os pré-requisitos e procedimentos práticos para apresentar a candidatura estão agora disponíveis no site MyGuichet.lu. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, as empresas podem também contactar o secretariado do Comité de Conjuntura através do telefone (+352) 8002 - 9191 ou email para emploi@eco.etat.lu.

Quanto às famílias foi disponibilizado na semana passada um outro formulário online para fazer o pedido. Há ainda uma ajuda especial para os agricultores afetados. O Governo e as seguradoras ainda fazem contas ao valor final dos prejuízos, mas a estimativa é de 50 millhões de euros. O mesmo valor foi disponibilizado às famílias e empresas que sofreram os efeitos do mau tempo.

(Toda a informação sobre os pedidos de ajuda pode ser consultada aqui.)

