A situação no setor da construção chegou ao Parlamento.

Crise

Deputada pede explicações sobre crise na construção

Diana ALVES

Numa questão parlamentar, a deputada Semiray Ahmedova questiona os ministros das Classes Médias e da Economia sobre o que se passa no ramo.

Numa pergunta dirigida aos ministros Lex Delles e Franz Fayot, a deputada ecologista faz referência à subida das taxas de juro, aos problemas de fornecimento de materiais e ao aumento dos custos de produção, sublinhando que as empresas do setor imobiliário e da construção estão a enfrentar dificuldades. Isto porque, frisa, a atividade diminuiu consideravelmente nos últimos meses.

A parlamentar cita ainda declarações recentes do presidente da Câmara Imobiliária, que alertou para a urgência de um plano para proteger o emprego. Caso contrário, segundo o responsável, as empresas serão forçadas a despedir trabalhadores.

Número de falências na construção dispara No primeiro trimestre deste ano, 287 empresas declararam falência no Luxemburgo, 58 pertenciam ao setor da construção.

Com este cenário em pano de fundo, Semiray Ahmedova pede aos ministros estimativas sobre o número de empresas do setor com dificuldades financeiras que poderão estar em risco de despedir pessoas e de abrir falência.

A deputada dos Verdes quer também saber que impacto, a médio e longo prazo, é que esta situação terá no desenvolvimento do setor imobiliário e da construção no país.

