Guerra na Ucrânia

Empresas do Luxemburgo cortam relações com a Rússia

Maria MONTEIRO A Accumalux, a Kronospan, Guardian e a Paul Wurth são alguns exemplos de negócios que deixaram de exportar para o país, divulgou o Governo, na quinta-feira, durante a Comissão Parlamentar para os Assuntos Económicos.

Contudo, estas empresas não estão, de momento, a passar por dificuldades económicas, clarificou o ministro da Economia. Foi, precisamente, Franz Fayot que decretou a proibição da exportação dos chamados “produtos de dupla utilização” — termo que, segundo o Parlamento Europeu, designa “bens concebidos para uso civil que, em mãos erradas, podem ser utilizados para reprimir os direitos humanos ou para lançar ataques terroristas” e que vão de “drones aos produtos químicos”.

De acordo com o ministro, cabe às próprias empresas “efetuar as devidas diligências, ou seja, verificar [se os parceiros são abrangidos pelas sanções] e, nesse caso, deixar de trabalhar com eles”, uma vez que são várias as empresas russas com as quais o Luxemburgo “já não pode cooperar”.

Nesta lista estão a Accumalux, produtora de invólucros de plástico; a Kronospan, fabricante de painéis de madeira; a Guardian, fabricante de vidro de alta performance e a Paul Wurth, tecnológica centenária ligada ao aço e ao ferro. As sanções em causa acarretam um “controlo rigoroso” sobre a circulação destes produtos, advertiu Fayot, citado pela RTL.

Rússia representava 5,7% das exportações

No decurso da reunião, Laurent Mosar, do CSV, levantou algumas dúvidas sobre o quão “restrito” este controlo é efetivamente e sobre a implementação generalizada das sanções. O partido pretende questionar a ministra das Finanças, Yuriko Backes, sobre a aplicação prática destas medidas.

Antes da invasão russa, a Rússia representava 5,7% das exportações luxemburguesas. O Luxemburgo também tem relações económicas com a Ucrânia, como é o caso da Arcelor Mittal, fábrica de aço que tem uma fábrica perto da região do Donbass, atualmente encerrada por conta do conflito.

A discussão da Comissão Parlamentar incidiu, ainda, sobre a existência de navios ou iates de oligarcas russos registados no Luxemburgo. De acordo com o ministro da Economia não existe, atualmente, nenhum navio destes associado ao país. Por outro lado, os barcos de recreio só podem ser propriedade de residentes no Luxemburgo.

