A situação no setor da construção é tão grave que as empresas estão a pensar pedir ao Governo a aplicação do regime de desemprego parcial (chômage partiel). Uma medida nunca solicitada para o setor da construção.

Exclusivo Contacto

Inédito. Empresas da construção ponderam recorrer ao desemprego parcial

Madalena QUEIRÓS A situação no setor da construção é tão grave que as empresas estão a pensar pedir ao Governo a aplicação do regime de desemprego parcial (chômage partiel). Uma medida nunca solicitada para o setor da construção.

O objetivo é evitar a todo o custo despedir trabalhadores das empresas de construção, explica Miguel Carvalho da Federação dos Empreendedores de Construção e Engenharia Civil do Luxemburgo.

A proposta de pedir ao Governo o regime de desemprego parcial foi debatida na última reunião desta estrutura e recebeu o apoio de quase todos os membros. Uma medida nunca solicitada para o setor da construção.

Segundo as projeções, no prazo de seis meses, as empresas de construção deverão deixar de ter trabalho para assegurar o pagamento dos salários a todos os seus trabalhadores. Para evitar despedimentos a solução passa por colocar parte em desemprego parcial.

Miguel Carvalho, CEO da Carvalho Construction Foto: António Pires

"Uma empresa com cem trabalhadores, se tiver seis meses de ocupação a 100% de massa salarial, a partir de seis meses é muito provável que receba encomendas limitadas e tenha apenas ocupação para 60%, tendo 40% de massa salarial sem ocupação”, exemplifica Miguel Carvalho. Com o regime de desemprego parcial pode pedir ao Estado ajuda para “temporariamente assegurar esse pessoal”, explica.

“Claro que estas são medidas temporárias e se a situação económica não mudar, as empresas serão obrigadas a despedir, o que queremos impedir a todo o custo”, conclui.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.