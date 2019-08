Ministério da Economia relembra que há um auxílio público específico para ajudar as empresas a recuperar dos danos causados por uma catástrofe natural.

Empresas afetadas pelo tornado podem pedir ajuda financeira ao Estado

Ministério da Economia relembra que há um auxílio público específico para ajudar as empresas a recuperar dos danos causados por uma catástrofe natural.

As pequenas e médias empresas (PME) afetadas pelo tornado podem recorrer à ajuda financeira disponibilizada pelo Estado luxemburguês. O Ministério da Economia relembrou hoje, em comunicado, que existe uma ajuda específica para fazer face às calamidades naturais.

O Governo considerou – em Conselho de Ministros extraordinário - o tornado que afetou o sul do Luxemburgo na passada sexta-feira como uma catástrofe natural. Por isso, as PME que tenham sofrido danos como consequência direta do tornado podem pedir aquele auxílio público. Em comunicado, esclarece-se que o prejuízo pode incluir os danos materiais causados aos ativos - como os edifícios, equipamentos, máquinas ou stocks, - ou a perda de receita ligada aos danos sofridos.

Os custos devem ser avaliados por um técnico independente. Os interessados devem enviar a documentação relativa à candidatura à ajuda para o Ministério da Economia antes de o projeto ser iniciado. Se for atribuída, a ajuda, que pode cobrir 100% dos gastos, será dada nos quatro anos seguintes.

As empresas atingidas podem contactar a Direção-Geral das Classes Médias do Ministério da Economia através dos números: 247-74704 das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou através do email: info.aide.pme@eco.etat.lu.