Empresas afetadas pelas inundações podem continuar a beneficiar do desemprego parcial

Ainda há empresas em desemprego parcial devido às inundações de 14 e 15 de julho.

Quinze empresas vão continuar usufruir do regime de desemprego parcial no próximo mês de outubro. Os pedidos foram aprovados pelo Comité de Conjuntura.

Para que os requerimentos para o mês de novembro sejam elegíveis, as empresas têm de fazer o seu pedido entre 1 e 12 de outubro, através da plataforma oficial.

No regime aplicado às empresas afetadas pelas cheias, os patrões comprometem-se a não despedir por razões económicas. Em troca, o Estado reembolsa o empregador em 80% dos salários normalmente atribuídos aos trabalhadores pelas horas não trabalhadas. A empresa continua, no entanto, a ser responsável pelos encargos sociais e salários relativos às horas trabalhadas.

Para além dos pedidos de desemprego parcial devido às inundações, o Comité de Conjuntura deu ainda luz verde a outros 672 pedidos de empresas que enfrentam problemas conjunturais. No total, as 672 empregam 12.000 pessoas que podem vir a trabalhar com horário reduzido no mês de outubro.



