Líder mundial da cadeia do frio, a B Medical beneficiou com a pandemia da covid-19 que fez aumentar a procura de frigoríficos para armazenar e transportar as vacinas.

Covid-19

Empresa que produziu os frigoríficos para a vacina vai ser vendida

Susy MARTINS Líder mundial da cadeia do frio, a B Medical beneficiou com a pandemia da covid-19 que fez aumentar a procura de frigoríficos para armazenar e transportar as vacinas.

É um negócio de milhões. A empresa B Medical Systems, com sede em Hosingen, no norte do Luxemburgo, vai ser vendida à norte-americana Azenta por cerca de 410 milhões de euros. Líder mundial da cadeia do frio, a B Medical beneficiou com a pandemia da covid-19 que fez aumentar a procura de frigoríficos para armazenar e transportar as vacinas.

Para responder às encomendas dos governo e das autoridades de saúde do mundo inteiro, a empresa fez uma extensão da fábrica e aumentou a sua produção.

Fundada em 1979, esta empresa luxemburguesa produz frigoríficos para hospitais e laboratórios: congeladores de laboratório, frigoríficos de banco de sangue, congeladores de plasma, congeladores ultra-rápidos e congeladores de ultra-baixa temperatura.

Mas foi durante a pandemia que as suas atividades se tornaram mais conhecidas e incontornáveis. Olhando para os últimos 12 meses, a B Medical conseguiu um lucro de 109 milhões de euros.

O acordo final entre Azenta e B Medical Systems deverá ser assinado no mês de outubro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.