Aviação

Empresa que gere o Findel tem mais trabalhadores do que antes da pandemia

Ministro da Mobilidade reconhece que a situação está mais caótica este verão, mas refere que o que se passa no Findel em nada se compara com o que se passa noutros aeroportos.

A Lux-Airport tem mais trabalhadores agora do que antes da pandemia da covid-19. O dado foi avançado pelo ministro da Mobilidade, François Bausch.

Só este ano, a empresa que gere o aeroporto luxemburguês recrutou quase 100 pessoas para fazer face ao aumento de passageiros que têm passado pelo Findel.

O ministro revela que a Lux-Airport emprega neste momento 347 pessoas, o que representa um aumento de 17,6% face a 2019, pré-pandemia. "E há ainda mais recrutamentos planeados", acrescenta.



Os dados surgem na resposta a uma questão parlamentar da deputada Nancy Arendt (CSV) centrada na situação caótica que se tem vivido em vários aeroportos europeus, devido à falta de pessoal.

Segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, a situação no Luxemburgo não se compara com o que se passa 'lá fora'.

O ministro garante que a Lux-Airport não só não reduziu os seus efetivos durante a pandemia, como também não recorreu ao mecanismo de desemprego parcial.

Bausch reconhece, no entanto, que o aumento do número de passageiros tem provocado tempos de espera mais longos e falta de lugares de estacionamento no Findel.

O ministro explica que um dos fenómenos deste ano diz respeito à concentração de vários voos em horários muito próximos. Nessas horas de ponta, verifica-se um aumento de 30 a 40% de passageiros face ao ano de 2019.

Segundo Bausch, nesses horários os tempos de espera aumentam, mas durante o resto do dia o passageiro precisa de "alguns minutos" apenas para fazer o check-in e passar no controlo de segurança.

Ao contrário da Lux-Airport, companhia aérea Luxair o número de trabalhadores a tempo inteiro baixou de 2.919 (2019), para 2.831, em junho deste ano, acrescentou o ministro da Mobilidade.

