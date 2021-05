Montante representa um recuo face aos 14,4 milhões de euros de 2019.

Empresa Paul Wurth com 4,9 milhões de lucros em 2020

Henrique DE BURGO A empresa luxemburguesa Paul Wurth, especialista em altos-fornos, registou em 2020 um lucro líquido de 4,9 milhões de euros. Segundo o relatório de contas divulgado esta terça-feira, o montante representa um recuo face aos 14,4 milhões de euros de 2019.

De acordo com as contas, o volume de negócios no ano passado atingiu os 403,7 milhões de euros, uma redução de 15,7% face ao ano anterior. Os responsáveis justificam este resultado com a recessão económica provocada pela crise pandémica sobre o setor siderúrgico. A Paul Wurth, que passou a ser detida a 100% recentemente pelo grupo alemão SMS, não escapou à crise e só não obteve piores resultados graças a "duas importantes encomendas da Ásia".



O relatório refere ainda que o volume de novas encomendas da empresa atingiu os 393 milhões de euros no final do ano, uma quebra de 7,7% face ao volume de 2019. Apesar do "difícil" contexto económico mundial no setor do aço, os responsáveis sublinham que os resultados mostraram uma certa "resistência" da empresa.

O ano 2020 ficou também marcado pela diversificação. A Paul Wurth "aproveitou a oportunidade para desenvolver soluções inovadoras para o setor da aviação" e conseguiu nesse ano obter as primeiras encomendas.

O grupo refere ainda que vai continuar a trabalhar para o desenvolvimento de uma indústria siderúrgica virada para a metalurgia sustentável, baseada no hidrogénio, e apostar em novas soluções tecnológicas para reduzir as emissões de CO2.



