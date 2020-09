O consórcio formado pela empresa luxemburguesa Jan de Nul e pela brasileira DTA Engenharia venceu o concurso para as obras de alargamento de uma praia no estado brasileiro de Santa Catarina.

Empresa luxemburguesa vai alargar praia no Brasil

Henrique DE BURGO O consórcio formado pela empresa luxemburguesa Jan de Nul e pela brasileira DTA Engenharia venceu o concurso para as obras de alargamento da Praia Central da Prefeitura de Balneário Camboriú, no estado brasileiro de Santa Catarina.

Orçada em cerca de 10 milhões de euros (66 milhões de reais), esta foi a proposta vencedora para fazer as obras de alargamento da praia, que tem cerca de sete quilómetros de extensão, e é uma das mais movimentadas daquele estado do sul do Brasil.

Santa Catarina é, de resto, o estado brasileiro com mais descendentes de luxemburgueses, "mais de cinco mil", segundo as autoridades locais. Como forma de reconhecer a comunidade de origem luxemburguesa, o Grão-Ducado inaugurou, no ano passado, um consulado na cidade de Palhoça, localidade com mais "famílias e apelidos originários de Luxemburgo". Decker, Heiderscheidt, Olinger, Schaeffer e Schmit são alguns dos exemplos.

A Praia Central, onde vão decorrer as obras, fica a 130 quilómetros a norte de Palhoça (prefeitura da região de Florianópolis). Segundo a imprensa brasileira, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deverá agora analisar a licitação enquanto a prefeitura fica a cargo da obtenção da licença ambiental para a obra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.