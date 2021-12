A empresa luxemburguesa anunciou a suspensão da atividade com efeito a partir desta terça, 14 de dezembro. Serviço de gás natural não foi afetado.

Energia

Empresa luxemburguesa Eida deixa de fornecer eletricidade

Redação A sociedade anónima Eida, com sede em Beckerich, foi obrigada a deixar de fornecer eletricidade evido à falência do fornecedor. A empresa luxemburguesa anunciou a suspensão da atividade a partir desta terça-feira, 14 de dezembro.

A decisão prende-se com a falência do fornecer de energia elétrica, a empresa holandesa Anode. "A situação tensa nos mercados da energia levou à falência do fornecedor da Anode, e consequentemente à Anode, parceiro da Eida no fornecimento de eletricidade ao Luxemburgo, e à cessação das suas atividades de fornecimento, sem aviso prévio", pode ler-se no comunicado.

"Como resultado, e apesar de todos os esforços feitos pela Eida, a procura de uma solução alternativa num mercado de eletricidade em condições excecionais não foi bem sucedida", concluiu a empresa.

A medida afeta apenas o serviço de eletricidade, pelo que o fornecimento de gás natural continuará a funcionar como habitualmente.



No caso da eletrecidade foi acionado um mecanismo de fornecimento de último recurso em conformidade com as disposições legais, e os clientes da Eida serão servidos pela Enovos, a partir desta terça-feira, 14 de dezembro.

Os clientes da Eida terão, assim, até ao final de junho de 2022 (com uma tensão inferior a 400V) e até ao final de fevereiro de 2022 (com média e alta tensão) para escolher uma oferta de mercado de um dos fornecedores de eletricidade do Grão-Ducado.

No comunicado a empresa informa que cordenou esta transição com a Enovos, o Instituto Regulador Luxemburguês (ILR), a Creos, o Ministério da Energia e do Ordenamento do Território e a Enovos. Eida, Enovos e os operadores de rede trabalharão em conjunto para assegurar a transição nas melhores condições.

"Estes são tempos muito difíceis para toda a equipa da Eida, que tem de sofrer as consequências destes acontecimentos sem assumir a responsabilidade por eles", notou ainda a empresa afetada.

Uma vez que o fornecedor de gás natural da Eida não é o mesmo que o fornecedor de eletricidade, o fornecimento de gás natural não é afetado e continuará a funcionar, assegura a empresa no site oficial.

Além disso, outros produtos, tais como a instalação de pontos de carregamento para carros eléctricos, serviços informáticos ou cartões Chargy, também não serão afetados.

