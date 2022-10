Fez manchetes em 2020 por vender máscaras de pano prejudiciais à saúde. Em 2020, o governo belga comprou 15 milhões de máscaras de pano à empresa.

Insolvência

Empresa luxemburguesa Avrox faliu. Bélgica acaba de perder 32 milhões de euros

Fez manchetes em 2020 por vender máscaras de pano prejudiciais à saúde. Em 2020, o governo belga comprou 15 milhões de máscaras de pano à empresa.

(MeM) - A empresa Avrox SA, que fez manchetes por vender máscaras para a covid-19 sem ter autorização para o fazer, está falida. A decisão de declarar falência foi aceite na semana passada pelo Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Em 2020, o governo belga comprou 15 milhões de máscaras de pano à Avrox por 32 milhões de euros, mas mais tarde foi relatada a presença de pequenas partículas tóxicas nessas proteções faciais.

Diretor da empresa luxemburguesa Avrox voltou a ser detido Laurent Hericord é acusado de ter defraudado o Estado belga em 32 milhões de euros, valor pago por máscaras que foram consideradas nocivas para a saúde.

Seguiram-se, então, investigações por fraude e falsificação, que incluíram buscas em diferentes países, incluindo o Luxemburgo.

A empresa foi fundada em 2017 no Grão-Ducado por um homem natural da Jordânia que, de acordo com o registo, vive em Malta e é sócio maioritário, com 90% das ações, e dois homens franceses.

A insolvência da Avrox torna, agora, improvável que a Bélgica recupere os milhões de euros que gastou na compra de máscaras à empresa.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

