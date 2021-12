A empresa pública francesa SNCF foi atingida pela quinta vaga da covid-19 e teve de cancelar os comboios regionais, mas o fenómeno permanece por enquanto "local e marginal".

Pandemia

Empresa francesa SNCF cancela comboios regionais devido à quinta vaga de covid

AFP A empresa pública francesa SNCF foi atingida pela quinta vaga da covid-19 e teve de cancelar os comboios regionais, mas o fenómeno permanece por enquanto "local e marginal", disse esta quinta-feira um porta-voz da SNCF Voyageurs.

"Como qualquer empregador, somos confrontados a nível do grupo SNCF (SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexion) com os efeitos desta quinta vaga de covid, nem mais nem menos do que o resto da empresa", explicou o porta-voz à AFP.



"A evolução da situação sanitária pode levar a adaptações locais de alguns dos nossos planos de transporte", quer porque os trabalhadores ferroviários não estão disponíveis, quer devido ao "menor número de passageiros, por exemplo, devido ao teletrabalho", acrescentou a fonte.

"As adaptações dos planos de transporte que podemos encontrar devido à covid só dizem respeito aos comboios regionais", afirmou o porta-voz, observando que o fenómeno é "local e marginal" neste momento.

Na região da Occitânia em particular, a SNCF cancelou todos os comboios até janeiro nas linhas Perpignan-Villefranche (Pirenéus Orientais), Carcassonne-Quillan (Aude) e Nîmes-Le Grau du Roi (Gard).

Os comboios também foram cancelados noutras linhas, tais como entre Mende e Marjevols (Lozère), Lyon e Grenoble, Bordeaux e Sarlat (Dordogne), Nancy e Longwy (Meurthe-et-Moselle), Evreux e Mantes (Yvelines) e em rotas dentro da Normandia.

Os passageiros são convidados a verificar os horários no site TER para a sua região ou no pedido de Assistente SNCF.

"Há várias semanas que toda a empresa se prepara para esta nova vaga e reforçou as suas medidas de controlo e adaptação, tanto em termos de infraestruturas como de gestão de comboios", sublinhou o porta-voz.

