Empresa espacial coreana Contec instala-se no Luxemburgo

A Contec é a primeira empresa espacial coreana a instalar-se no Luxemburgo, graças ao acordo entre os dois países, assinado no decorrer da visita desta semana da missão económica do Grão-Ducado a este país asiático.

Criada em 2015, a Contec quer alargar as suas atividades, que, nesta altura, incluem o fornecimento de serviços de estações espaciais e no tratamento de dados de imagem espacial. Além disso já participou em 2018 e 2019 no “'ICT Spring Europe” no Luxemburgo.

Por outro lado, foi assinado quarta-feira um protocolo de acordo entre a KISED e a sua homóloga Luxinovation para apoiar e garantir o acompanhamento das futuras start-up, numa lógica de intercâmbio.

O ministro da Economia, Étienne Schneider, sublinhou que “há razões para estar otimista sobre o futuro e a diversidade das start-up no Luxemburgo”. O líder da missão à Coreia do Sul vai mais longe e até admite que o negócio se venha a transformar “num autêntico fenómeno, dinamizador da economia nacional”.

Estados Unidos e Luxemburgo reforçam cooperação espacial O Grão-Ducado lançou-se em 2016 à conquista do Espaço, através da criação de uma agência espacial luxemburguesa, com vista à exploração de matérias naturais, sobretudo asteróides.

Há várias start-up coreanas interessadas em implantar-se no Luxemburgo. Nesta altura o exemplo mais concreto é o da empresa Everspin, que desenvolve uma tecnologia que garante a segurança dos dados pessoais. Esta start-up beneficia de quatro meses de instalação gratuita na Technoport, a incubadora nacional de empresas, e pode marcar presença na próxima edição da cimeira Arch Summit, que é promovida anualmente no país para pôr em contacto responsáveis de start-up e empresários.

De referir, ainda, que há cerca de uma dezena de empresas luxemburguesas na Coreia do Sul, com destaque para a Jan De Nul Group, a Cargolux e a Paul Wurth.

Avelino Gomes