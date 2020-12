A empresa britânica Monex Europe, especializada em câmbio monetário e pagamentos internacionais, vai abrir um escritório no Luxemburgo.

Empresa britânica Monex Europe abre escritório no Luxemburgo antes do Brexit

Henrique DE BURGO A empresa britânica Monex Europe, especializada em câmbio monetário e pagamentos internacionais, vai abrir um escritório no Luxemburgo.

A presença no Grão-Ducado vai permitir à empresa “continuar a prestar serviços de pagamento internacional e de câmbio aos seus clientes sediados na Europa, sem problemas causados após o período de transição do Brexit”, refere a Monex Europe no seu site.

A partir de 31 de dezembro, as empresas com sede no Reino Unido vão perder o direito ao regime de "passaporte europeu" para prestar serviços aos clientes em toda a União Europeia.

Recorde-se que o grupo financeiro Goldman Sachs abriu recentemente uma filial de gestão de fortunas no Luxemburgo, também por esse motivo.

Mais de 70 outras grandes empresas do setor financeiro entraram nos últimos tempos no Luxemburgo, reforçando aquela que os analistas já chamam de futura capital financeira da Europa.

A Monex Europe faz parte do grupo Monex, que tem mais de 70.200 clientes em todo o mundo e que no ano passado executou seis milhões de transações de câmbio.

O escritório no Luxemburgo, autorizado pela Comissão de Vigilância do Setor Financeiro (CSSF), vai funcionar como uma nova entidade, regulamentada como "Monex Europe S.A."



