Empresários portugueses da diáspora criam federação europeia com mais de 100 mil empresas

Em Abril Câmara de Comércio Portuguesa organiza missão empresarial ao Luxemburgo

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) organiza de 20 a 22 de Abril uma missão empresarial ao Luxemburgo, em colaboração com a Associação Empresarial Portuguesa (AEP). O objectivo é pôr as empresas portuguesas em contacto "com entidades oficiais e com potenciais parceiros e clientes locais", incluindo da diáspora portuguesa.