Fraude

Empresário turco acusado de branquear 133 milhões através do Luxemburgo

AFP Sezgin Baran Korkmaz é acusado de branqueamento de mais de 133 milhões de dólares (cerca de 131 milhões de euros) através de contas na Turquia e no Luxemburgo.

Um empresário turco acusado de branqueamento de capitais foi extraditado da Áustria para os Estados Unidos na sexta-feira, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Sezgin Baran Korkmaz foi escoltado por agentes da lei americanos até Utah, onde foi acusado de branqueamento de mais de 133 milhões de dólares (cerca de 131 milhões de euros) através de contas na Turquia e no Luxemburgo.

Korkmaz foi preso na Áustria em junho de 2021 e desde então tem lutado contra a extradição para os Estados Unidos. Ele tinha dito a um jornalista turco na prisão que preferia ser julgado no seu próprio país, onde também é procurado por lavagem de dinheiro e fraude.

De acordo com uma acusação dos EUA, o Korkmaz e os seus cúmplices estavam envolvidos num esquema para defraudar o Tesouro dos EUA, apresentando falsas alegações de mais de mil milhões de dólares em créditos fiscais, alegadamente para a produção e venda de biodiesel pela sua empresa, Washakie Renewable Energy LLC.

Alegadamente utilizaram as receitas da fraude para adquirir casas de luxo, empresas como a Biofarma, a companhia aérea turca Borajet, um iate chamado "Queen Anne", um hotel na Turquia e uma vivenda e apartamento no Bósforo em Istambul, de acordo com as autoridades norte-americanas.

Segundo o Ministério da Justiça, a Korkmaz enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação de conspiração para cometer branqueamento de capitais, fraude bancária e obstrução de procedimentos oficiais.

O nome de Korkmaz apareceu na lista de personalidades mobilizadas por Ancara para ganhar favores com Donald Trump após a sua eleição como presidente dos EUA em 2016, de acordo com o Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), um consórcio de jornalistas de investigação.

Segundo o OCCRP, Korkmaz facilitou em 2018 a visita à Turquia de funcionários norte-americanos ligados a Trump para assegurar a libertação de um pastor norte-americano, Andrew Brunson, que foi então detido na Turquia.

