No último recrutamento houve 900 candidatos para 20 vagas.

Emprego

Quer trabalhar na Casa do Grão-Duque? Há oito novas vagas

Nove meses depois, a instituição que se dedica aos assuntos do Grão-Duque, a Casa do Grão-Duque volta a procurar novos funcionários para a sua equipa fixa. Desta vez há oito vagas por preencher. Três dizem respeito à gestão e conservação dos arquivos do Grão-Duque. Há também duas vagas para engenheiros informáticos para configurar e gerenciar "procedimentos de segurança e proteção de dados". As restantes três ofertas enquadram-se em cargos de administração.



Só serão aceites candidatos com o estatuto de funcionário público. É possível preencher as candidaturas no site GovJobs.lu. Os novos postos serão para arrancar entre outubro deste ano e janeiro de 2022.

Em outubro de 2020, a Casa do Grão-Duque tinha aberto 20 candidaturas em várias áreas, desde recursos humanos a lavandaria, sendo que 900 candidatos concorreram às vagas.

