Emprego na construção civil foi um dos que mais caiu em 2022 no Luxemburgo

O ano de 2022 terminou com um crescimento trimestral do empego de +0,8% no Luxemburgo. Esta subida, que reflete um aumento face ao trimestre anterior, quando o emprego cresceu +0,7%, não foi uniforme em todos os setores de atividade.

Os setores do comércio, transportes, mas também da construção e hotelaria foram os que criaram mais empregos no final do ano. No entanto, segundo aponta o Statec no seu flash de conjuntura publicado esta segunda-feira, a construção é um dos setores onde o emprego mais desacelerou em 2022. "O emprego na construção civil cresceu apenas 2,5% durante o ano (+2,0% no quarto trimestre), após um aumento de 3,7% em 2021", explica o organismo estatístico.

Aumento do preço das casas está a abrandar no Luxemburgo Segundo o Statec, há sinais de abrandamento na subida dos preços das habitações, sobretudo das mais antigas.

Nos inquéritos feitos a empresas do setor, refere o Statec, os empreiteiros têm vindo a relatar uma deterioração contínua no volume de empreitadas, desde março de 2022, tendo um quarto deles considerado que a procura foi insuficiente no final do ano, o que se refletiu numa desaceleração das contratações na construção.

"No quarto trimestre, o emprego reportado à ADEM no setor da construção civil continuou a diminuir", sublinha o instituto de estatísticas na sua análise.

No início deste mês, a responsável pela ADEM confirmava, em entrevista à rádio 100.7, que alguns setores estavam a contratar menos trabalhadores que no passado, dando a construção civil como exemplo.

Setor da construção civil em dificuldades O setor da construção é um dos setores mais afetados pela crise, porque há cada vez menos contratos assinados, tanto trabalhadores como com entidades estatais.

Isabelle Schlesser apontou, na altura, a elevada inflação e a escassez de matérias-primas como as principais razões para este decréscimo nas vagas de emprego no setor, em linha com análise que o Statec faz no seu flash de conjuntura.



Segundo o organismo, os números da produção da construção confirmam este "clima menos favorável, com uma queda de 8,1% durante o mês de outubro no Grão-Ducado, o declínio mais pronunciado na UE".





