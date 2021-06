Há um novo site de emprego em profissões de saúde e ação social

Contas do Estado Pierre Gramegna antevê regresso gradual das finanças públicas à normalidade

A situação financeira do Estado a 31 de maio estava em franca melhoria, mantendo a tendência dos últimos meses. De acordo com a avaliação feita pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o saldo orçamental apresentou um excedente de mais 110 milhões de euros no final do mês passado.