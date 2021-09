Decisão está relacionada com a pandemia. Cedência de recursos humanos é limitada a cinco anos, mas poderá ser renovada em caso de necessidade.

Emprego

Estado e Luxair assinam acordo para cedência temporária de pessoal

Susy MARTINS Quase 70 trabalhadores da Luxair vão ser afetados temporariamente aos serviços do Estado luxemburguês por causa da pandemia. O acordo está limitado a cinco anos, mas poderá ser renovado em caso de necessidade.

Os vice-primeiros ministros, François Bausch e Dan Kersch assinaram esta terça-feira um acordo com a Luxair para a cedência temporária de pessoal entre o Estado luxemburguês e a companhia aérea.

A empresa, maioritariamente detida pelo Estado, tinha informado o Governo que não iria conseguir garantir um emprego a alguns dos seus trabalhadores, devido à diminuição do tráfego aéreo causada pela pandemia de covid-19.

O acordo atual abrange 69 assalariados da Luxair, e não é a primeira vez que um algo acontece entre as duas entidades.

Luxair sob pressão para voar ou perder direitos de voo este inverno Companhia aérea luxemburguesa poder ser forçada a renunciar a direitos de aterragem lucrativos devido às regras europeias.

Já no ano passado devido à crise sanitária, a companhia aérea luxemburguesa cedeu 138 trabalhadores ao Ministério da Saúde, à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e ao Ministério do Ambiente.



