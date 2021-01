Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), o número de transfronteiriços aumentou 2% face ao trimestre anterior.

Emprego dos transfronteiriços cresceu mais do que o dos residentes

Diana ALVES Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), o número de transfronteiriços aumentou 2% face ao trimestre anterior.

Ao contrário do que aconteceu entre abril e junho, no terceiro trimestre de 2020 o crescimento do número de trabalhadores transfronteiriços no Luxemburgo voltou a superar o dos residentes.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), o número de transfronteiriços aumentou 2% face ao trimestre anterior, ao passo que o de residentes cresceu apenas 0,9%.

Entre os trabalhadores que vêm do lado de lá da fronteira, são os franceses aqueles que mais aumentaram. Neste caso, o crescimento ronda os 2,6%.

O Statec destaca também o aumento do número de transfronteiriços belgas, cujo crescimento no terceiro trimestre de 2020 foi de 1,5%. No trimestre anterior, o emprego dos trabalhadores belgas no país tinha afundado 0,6%.



