Emprego. Cozinheiros e informáticos, precisam-se

Cozinheiros e informáticos foram os profissionais mais procurados pelas empresas luxemburguesas em janeiro, de acordo com os dados mensais da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Sob alçada do Ministério do Trabalho, a ADEM é responsável pela atribuição dos subsídios de desemprego e pelo acompanhamento das pessoas sem trabalho, permitindo também às empresas divulgarem as suas ofertas de emprego. Neste momento, os centros de emprego nacionais contabilizam um total de sete mil postos de trabalho por preencher, um número que aumentou 15,5% entre janeiro de 2018 e o mesmo período deste ano. Só no mês passado as empresas notificaram a ADEM de 3.502 vagas de emprego.

Cerca de 79,2% das ofertas disponíveis dizem respeito a contratos de trabalho a prazo ou sem termo, 11,1% a postos temporários e 9,7% a outras alternativas contra o desemprego como formações ou voluntariado.

Segundo os dados da ADEM, a taxa de desemprego manteve-se praticamente inalterada no mês passado, nos 5,1%. da população ativa. Se olharmos apenas para o número de desempregados – sem o relacionarmos com o total da população em idade ativa –, verificamos uma quebra de 8,7% no espaço de um ano. Em janeiro, o Luxemburgo contabilizava um total de 455.537 de trabalhadores, 41,2% dos quais não vivem no país.

