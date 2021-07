O Statec publicou esta quinta-feira a lista das empresas que empregam mais pessoas no Grão-Ducado.

Conheça as empresas com mais trabalhadores no Luxemburgo

O ranking composto no total pelas 30 firmas com mais empregados a 1 de janeiro de 2021 é dominado por empresas luxemburguesas mas há também multinacionais, como a Amazon, a Goodyear ou o Grupo PricewaterhouseCoopers.

Sem surpresas, o top 3 da lista é composto pelos já habituais Post Luxembourg (4.620, menos 30 do que em 2020), os CFL (4.580) e o Grupo Cactus (4.460). Em quarto lugar surge a empresa de serviços de limpeza Groupe Dussmann, com 4.390 trabalhadores.

Mais abaixo na lista encontram-se ainda a Luxair, três hospitais do país, bem como três instituições bancárias. Apesar de continuar nos lugares cimeiros, a ArcelorMittal conta atualmente com 3.660 menos 240 trabalhadores do que no ano passado. A siderúrgica anunciou em 2020 um plano de restruturação que envolvia a supressão de mais de 570 postos de trabalho só no Grão-Ducado.

A lista inclui também duas empresas de ação social, nomeadamente para cuidados a pessoas com deficiência e idosos, a 'elisabeth' e Stëftung Hëllef Doheem. As multinacionais Amazon, a Goodyear ou o Grupo PricewaterhouseCooper completam também o ranking.

Sem os privados, o Estado luxemburguês continua a ser o maior empregador do país com 31.049 funcionários, de acordo com o Statec.

