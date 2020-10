A crise pandémica da covid-19 teve um grande impacto na evolução do emprego. Só os serviços públicos e a construção resistiram a esta quebra.

Emprego baixou de 0,7% no segundo trimestre do ano

Susy MARTINS A crise pandémica da covid-19 teve um grande impacto na evolução do emprego. Só os serviços públicos e a construção resistiram a esta quebra.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (STATEC), o emprego diminuiu de 0,7% em relação ao trimestre precedente e 1,3% num ano.

A administração e os serviços públicos e o setor da construção são os ramos mais dinâmicos, com um aumento de 5,6% e 3,2%, respetivamente.

Segundo o STATEC estes foram os únicos setores que resistiram à crise da covid-19 no segundo trimestre de 2020. Todos os outros setores apresentam resultados negativos.

Nota-se uma diminuição considerável nas atividades das agências de trabalho temporário, menos 35,9% num ano.

Segundo o STATEC este setor é o primeiro a sofrer quando há uma crise económica.

As atividades do comércio, transporte e restauração também sofreram com as medidas do confinamento que os obrigaram a encerrar durante esse período.

Na restauração, o emprego diminuiu de 2,4% no segundo trimestre do ano

