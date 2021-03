Comparando com o quarto trimestre de 2019, o emprego assalariado aumentou 1,6%.

Emprego assalariado aumenta 0,6% no quarto trimestre

Henrique DE BURGO

Depois de uma forte recuperação do mercado de trabalho no terceiro trimestre de 2020, o emprego assalariado no Luxemburgo aumentou apenas 0,6% no quarto trimestre.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), as atividades especializadas e os serviços de apoio continuam a apresentar o maior crescimento trimestral, com mais 1,5% face ao terceiro trimestre de 2020. Já no setor da indústria a queda foi de 0,3% e no setor da horeca menos 0,1%.

Comparando com o quarto trimestre de 2019, o emprego assalariado aumentou 1,6%. De acordo com os números do Statec, a administração e os outros serviços públicos registam o maior aumento, com mais 5%, enquanto as atividades do setor da construção aumentaram 3,5%.



