Empregados de laboratórios privados mais perto do contrato coletivo de trabalho

Diana ALVES Trabalhadores dos laboratórios foram um "elemento essencial do sistema de saúde luxemburguês" durante a crise da covid-19, considera a OGBL.

Os trabalhadores dos laboratórios privados de análises clínicas estão mais perto do contrato coletivo de trabalho, que lhes poderá garantir melhores condições salariais. A OGBL – único sindicato representado no setor – e a Federação Luxemburguesa dos Laboratórios de Análises Clínicas assinaram uma "declaração de intenções" nesse sentido.

Em comunicado, o sindicato indica que "foi alcançada uma etapa decisiva nas negociações e que uma declaração de intenções foi assinada". A central sindical escreve que ambas "as partes chegaram a um acordo para melhorar as condições salariais e de trabalho dos empregados dos laboratórios de análises clínicas do setor extrahospitalar (à exceção do Laboratório Nacional de Saúde), através de uma convenção coletiva sectorial".

Segundo a OGBL, as condições e modalidades da futura convenção terão ainda de ser definidas. A central sindical acrescenta que "ambas as partes veem esta declaração como um passo importante para o reconhecimento do trabalho do pessoal dos laboratórios e da sua importância no sistema de saúde luxemburguês".

A OGBL considera que, "mais do que nunca, é necessário reforçar o nosso sistema de saúde através de boas condições de trabalho, para poder prepará-lo para os desafios futuros".

As conversações sobre a criação de uma convenção coletiva para o setor arrancaram no mês de fevereiro, com o intuito proteger a saúde dos trabalhadores e melhorar a sua qualidade de vida no trabalho.

A central sindical destaca o contributo essencial dos trabalhadores dos laboratórios durante a pandemia, considerando-os um "elemento essencial do sistema de saúde luxemburguês" e realçando o seu papel "exemplar na gestão da crise".

