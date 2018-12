Os emigrantes no Luxemburgo enviaram menos dinheiro para Portugal no ano passado. De acordo com o Relatório da Emigração, Portugal recebeu do Luxemburgo 109 milhões de euros em 2017, menos 12,3% do que em 2016. Apesar da quebra, o Grão-Ducado é o oitavo país que mais remessas envia para Portugal.

Emigrantes no Luxemburgo enviaram menos dinheiro para Portugal em 2017

Os emigrantes no Luxemburgo enviaram menos dinheiro para Portugal no ano passado. De acordo com o Relatório da Emigração publicado hoje pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, Portugal recebeu do Luxemburgo 109 milhões de euros em 2017, menos 12,3% do que em 2016. Apesar da quebra, o Grão-Ducado é o oitavo país que mais remessas envia para Portugal.

No total, as remessas dos emigrantes no ano passado ultrapassaram pela primeira vez os 3,5 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 6,3% face aos valores de 2016.

A nível mundial, França e Suíça continuam a ocupar as duas posições cimeiras entre os países origem de remessas, equivalendo a 54,8% do total global. As remessas vindas de França representam mesmo um terço do total. O conjunto de países da União Europeia é responsável por 59,6% do total global de remessas.

Segundo o relatório, verifica-se uma grande subida dos valores relativos ao Reino Unido (22,8%), mantendo o terceiro lugar do ranking, consequência das preferências migratórias dos cidadãos portugueses nos últimos anos.

Os PALOP também têm uma grande fatia das remessas. O volume de remessas originário dos países de língua portuguesa conheceu em 2017 (17,2%) a primeira subida desde 2013, devido ao aumento das remessas provenientes de Angola (19%) e Cabo Verde (29%).

De acordo com o relatório, 96,6% do total procedente dos PALOP vem de Angola, que subiu para o quinto lugar dos países emissores de remessas para Portugal, ultrapassando a Alemanha, não obstante a crise económica no país que impôs restrições à saída de divisas. Pelo contrário, verificou-se uma muito forte redução das remessas de São Tomé e Príncipe (-90%).