Embargo ao petróleo russo é assinado esta segunda-feira

Telma MIGUEL Mas deixa de fora a Hungria. O sexto pacote de sanções que os 27 países vão aprovar prevê o embargo total ao combustível vindo por mar, que é 2/3 do petróleo comprado pela UE a Moscovo. A Hungria só compra petróleo à Rússia, mas chega todo por pipeline.

Segundo fonte oficial do Conselho Europeu, os líderes que começam a reunir-se esta segunda-feira em Bruxelas a partir das 16h vão finalmente assinar o sexto pacote de sanções proposto pela Comissão Europeia no dia 4 de maio.

Vinte e seis dias depois e debaixo de uma pressão enorme de várias capitais europeias – incluindo dos principais interessados, Kiev e Moscovo – há um acordo político para que o embargo ao petróleo, visto como a medida mais dura contra o Kremlin, avance. A UE paga cerca de 261 mil milhões de euros pela compra de petróleo russo todos os dias.

Uma maratona para limar as arestas e satisfazer Orbán

Na manhã desta segunda-feira, os diplomatas das representações permanentes estiveram reunidos de novo – no domingo, dia 29, a reunião da CoReper prolongou-se até ao fim do dia – para limar as arestas de um pacote que parecia impossível de passar. A maior objeção? O primeiro-ministro húngaro garantiu em sucessivas reuniões políticas – e técnicas, através de representantes nas instituições e nas reuniões dos ministros da energia – que o país está demasiado preso à dependência russa para fazer uma inversão de marcha rápida.

Putin diz que UE comete "suicídio económico" ao vetar energia russa "Este auto de fé económico, este suicídio, é uma questão interna dos países europeus. Nós devemos agir de forma pragmática e olhando aos nossos interesses económicos", disse o presidente russo durante uma reunião dedicada à indústria petrolífera.

Nas várias versões que o documento teve, foi proposto primeiro mais tempo para Budapeste fazer o embargo e, mais tarde, que o embargo europeu deverá apenas ser referente ao petróleo russo que chega por outros meios, isto é por mar. A Hungria recebe todo o seu petróleo através do Druzhba, o maior pipeline do mundo.

A primeira proposta da Comissão, a 4 de maio, é que até ao fim deste ano, 2022, haveria um embargo total a todo o petróleo russo vindo por petroleiros ou por via terrestre.

Exceções a alguns países para garantir “segurança de fornecimento”

Um representante oficial do Conselho Europeu, sustentou no domingo - quando ainda não se sabia se o acordo seria possível para ser assinado neste Conselho Europeu-, que “a discussão é muito emotiva”. “Estamos a tentar encontrar soluções, porque há países que são 100% dependentes do petróleo russo e a mudança total é muito desafiante. Há um equilíbrio muito delicado. Temos que mudar em semanas um sistema que demorou anos a ser construído”, explicou.

Segundo a mesma fonte, o texto das conclusões que os chefes de Estado e de governo vão assinar esta segunda-feira refere que “algumas exceções temporárias vão ser concedidas a alguns Estados-membros para garantir segurança do fornecimento”, e que o “Conselho irá rever estas exceções o mais cedo possível”. Os responsáveis europeus vão discutir também no Conselho Europeu que começa esta-segunda feira e termina amanhã, as questões de transição energética propostas pela Comissão na sequência da invasão russa e conhecida como o pacote RePowerEU.

Zelensky pela terceira vez no Conselho Europeu

No Conselho Europeu que começa esta tarde, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, fará uma intervenção, sendo a terceira vez que se dirige aos responsáveis políticos europeus reunidos em Bruxelas. Embora recentemente, em Davos, tenha elogiado a atuação da UE no apoio rápido dado pela UE desde que há quatro meses a guerra começou, Volodymyr Zelensky tem mostrado sinais claros de impaciência por Bruxelas não conseguir, em quase um mês, decidir a medida mais poderosa para cortar o financiamento da máquina de guerra de Putin.

Jean Asselborn diz que para travar Putin e a guerra na Ucrânia é preciso "pagar o preço" O ministro dos Negócios Estrangeiros defende, numa entrevista à RTL, que as sanções às fontes energéticas russas, como o petróleo e o gás, devem prosseguir e critica a posição da Hungria, que acusa de "má fé".

Do Kremlin chegaram também pressões sobre os diplomatas e políticos em Bruxelas. Putin ameaçou que se houvesse embargo ao petróleo, o cerco ao porto de Odessa iria continuar, impedindo o embarque de cerca de 26 milhões de toneladas de cereais, a apodrecer e a ameaçar a segurança alimentar no mundo.

Aprovada também exclusão do Sberbank e mais russos na lista negra

Além do embargo ao petróleo, o sexto pacote inclui outras medidas, como a exclusão do Sberbank (o maior banco russo, que representa dois terços das transações de capital na Federação Russa) do sistema financeiro internacional SWIFT; medidas especiais aos indivíduos que cometeram crimes de guerra e ao patriarca Kiril de Moscovo; bem como a exclusão de mais três operadores de televisão russo do espaço europeu.

