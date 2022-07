O corte do imposto nos combustíveis vai manter-se, o que reduz o custo da fatura na hora do pagamento.

Em Portugal vai pagar menos pelos combustíveis em julho e agosto

Redação

Portugal vai manter o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13% nos meses de julho e agosto, anunciou esta sexta-feira o governo.

Isto significa que sem a aplicação deste imposto aos combustíveis, como o gasóleo e a gasolina a fatura a pagar é atenuada. Os preços podem aumentar mas sem a adição deste imposto no custo final, o valor é menor.

O Ministério das Finanças refere que o Governo renovou as medidas de mitigação do aumento do preço dos combustíveis para os meses de julho e agosto, através de uma redução nos impostos e aprovou novas medidas para os setores mais afetados.

“Quanto à compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA decorrente de subidas de preços dos combustíveis, o valor ficará estabilizado nos próximos dois meses, terminando as atualizações semanais deste imposto”, é referido na nota.

Complementarmente, adianta o Ministério na nota, a atualização da taxa de carbono vai manter-se suspensa por mais dois meses.

Flutuação de preços continua: gasolina sobe e gasóleo desce Já a partir da meia-noite.

O Governo sublinha que a diminuição da carga fiscal será de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina, adiantando que este desconto será reavaliado em agosto”.

Na quinta-feira, o preço médio em Portugal continental do gasóleo simples foi de 2,062 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples 95 é de 2,101 euros por litro, segundo dados da desta quinta-feira da Direção-Geral de Energia e Geologia, citados pela CNN Portugal.



