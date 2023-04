Em causa está a 'cotisation pour la Chambre des salarié'. Sabe o que é?

Recebeu menos 35 euros no salário de março. Porquê?

Filipa MATIAS PEREIRA

Se trabalha no setor privado do Luxemburgo, no passado mês de março pagou 35 euros para a "cotisation pour la Chambre des salariés". Sabe a que se destina essa verba? O Contacto explica-lhe.

A lei prevê que qualquer pessoa que trabalhe no Luxemburgo deve estar vinculada a uma câmara profissional e há cinco no país. A Chambre des salariés Luxembourg (CSL) é uma delas e foi criada em 2008 para abranger os trabalhadores do setor privado.

Portanto, se não fizer parte de uma câmara profissional específica, é integrado na CSL. "Todos os empregados, estagiários e reformados que trabalhem ou tenham trabalhado no Luxemburgo, residentes ou trabalhadores transfronteiriços, exceto funcionários públicos, fazem parte da CSL", lê-se no site da organização.

E ao fazer parte da Chambre des salariés está implicitamente obrigado a pagar uma quota anual. Os termos desta cobrança são regulados pelo Regulamento Grão-Ducal de 4 de novembro de 2010, onde se determina que a contribuição é deduzida pela entidade patronal sobre o salário de março.

Quem gere o processo?

É o Centre Commun de la Securité Sociale (CCSS) que gere este processo e informa a entidade patronal quanto ao valor que deve ser descontado do salário dos colaboradores.

Depois, em maio, a CCSS envia às empresas uma declaração onde consta uma lista dos trabalhadores que, a 1 de março, lá exerciam funções, bem como o valor total correspondente que deve entregar ao Estado.

O aumento da contribuição

Inicialmente, a legislação previa uma contribuição anual máxima de 31 euros por trabalhador, mas esse valor foi aumentado.

Este ano, de acordo o comunicado do CCSS, a quota é de 35 euros para qualquer funcionário com salário mensal bruto superior a 300 euros.

Para quem tem uma remuneração inferior, esta quota desce para os 10 euros e quem está em formação profissional paga 4 euros.

E se trabalhar em dois sítios?

No caso de ter dois empregos, é a entidade patronal onde trabalha mais horas que deve descontar a verba do seu salário.

Em caso de igualdade de carga horária, passa a ser considerada a antiguidade e é a empresa onde trabalha há mais tempo que lhe deve deduzir a quota.



Competências da Chambre des salariés

Considerada a maior câmara profissional do Luxemburgo, a Chambre des salariés defende os direitos de trabalhadores e dos reformados, quer residam no Grão-Ducado ou não.

Tem ainda uma missão consultiva, competindo-lhe participar na elaboração de pareces sobre projetos de lei e regulamentos grão-ducais, além de promover formações profissionais para adultos.

