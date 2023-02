Resultado ultrapassa largamente a meta de 15% de redução do consumo de gás natural, estabelecida em agosto de 2022 pela UE.

Em janeiro, Luxemburgo reduziu consumo de gás natural em 25%

No passado mês de janeiro, a redução do consumo de gás natural no Luxemburgo foi de 25,5% em comparação com o período de referência dos anos 2017 a 2022.

Este resultado ultrapassa largamente a meta de 15% de redução do consumo de gás natural, estabelecida em agosto de 2022 pela União Europeia (UE). Desde essa altura, o Luxemburgo tem superado largamente, a cada mês, a redução acordada.

Quanto ao consumo de eletricidade, a diminuição no passado mês foi de -9,5%, também em comparação com o período de referência de 2017 a 2022. A diminuição tem sido contínua desde junho do ano passado.



