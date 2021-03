Em direto. Governo faz balanço sobre desemprego parcial no Luxemburgo

Ministros da Economia e do Trabalho fazem o ponto de situação a partir das 09:30. Acompanhe em direto e em vídeo no Contacto.

Susy MARTINS Ministros da Economia e do Trabalho fazem o ponto de situação a partir das 09:30. Acompanhe em direto e em vídeo no Contacto.

O ministro da Economia, Franz Fayot, e o ministro do Trabalho, Dan Kersch, fazem esta segunda-feira de manhã o ponto de situação do desemprego parcial. A conferência de imprensa terá lugar a partir das 9h30 e poderá ser acompanhada em direto no vídeo abaixo, com tradução simultânea em francês.

O regime de ajuda às empresas prejudicadas pela crise pandémcia foi recentemente prolongado até 30 de junho de 2021, estando no entanto sujeito a alterações dependentes da evolução da situação da covid-19. De acordo com os números divulgados na semana passada, entre fevereiro e março deste ano houve um aumento de 13 mil trabalhadores abrangidos pelo sistema.

Desta forma, cerca de 46.800 trabalhadores no total vão ser abrangidos pelo novo regime de desemprego parcial no mês de março. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Economia, o Comité de Conjuntura deu luz verde a cerca de 4.360 pedidos de empresas ao abrigo do mecanismo especial covid, que está em vigor no âmbito da crise sanitária atual.

Ainda em março, o número de candidaturas ao mecanismo voltou a aumentar para um total de 4.450 empresas, mais 57 em relação a fevereiro.

