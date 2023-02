Ou seja, numa casa que é considerada demasiado grande para as necessidades do agregado familiar que nela vive.

Em 2021, metade dos residentes do Luxemburgo vivia em casas com demasiado espaço

Ana TOMÁS Ou seja, numa casa que é considerada demasiado grande para as necessidades do agregado familiar que nela vive.

A qualidade da habitabilidade das casas pode ser medida de acordo com vários critérios e um deles é a sua lotação.

De acordo com o Eurostat, em 2021, 17% da população da União Europeia vivia numa casa sobrelotada, enquanto 34% vivia numa habitação subocupada, ou seja uma casa que é considerada demasiado grande para as necessidades do agregado familiar que nela vive.

Nesse ano, as maiores taxas de sobrelotação foram registadas na Letónia (41,3%), Roménia (41,0%) e Bulgária (37,9%), e as mais baixas em Chipre (2,3%) e Malta (2,9%).



Já no que se refere às casas subocupadas, as percentagens mais elevadas foram registadas em Malta (71,8%), Chipre (70,9%) e Irlanda (69,1%), enquanto as mais baixas foram observadas na Roménia (7,2%), Letónia (10,1%) e Grécia (11,8%).

No Luxemburgo, 50% vivia em casas subocupadas em 2021

No Grão-Ducado, 50% da população vivia em casas subocupadas, em 2021, segundo os dados do Eurostat. Uma percentagem bastante acima da média da UE (34%), mas que reflete uma queda de quase 10% numa década. Em 2010 e 2011, o valor era de 59%.

A subocupação das habitações, sublinha o gabinete de estatísticas europeu, deve-se, em grande parte, ao envelhecimento dos seus residentes, geralmente casais com filhos que permanecem na mesma habitação depois de os seus descendentes terem crescido e saído de casa.

Em Portugal, a percentagem de população que, em 2021 vivia em imóveis subocupados era equivalente à da média europeia (34%). Em contrapartida, 10,6% viviam em casas sobrelotadas, enquanto no Luxemburgo apenas 7,7% estavam nessa situação.

Ambos os países ficaram abaixo da média da UE neste caso, que era de 17%, nesse ano.

Cerca de 15 % da população da UE vivia com infiltrações no telhado de casa

O Eurostat analisou também as condições materiais dos imóveis e de habitabilidade, como capacidade de manter a casa quente, a falta de casa de banho e duche e infiltrações em telhados.

De acordo com os dados do organismo, em 2020, 14,8% da população da UE tinha problemas de infiltrações nos telhados das suas casas. Neste campo, Portugal foi o segundo Estado-membro com o resultado mais alto (25,2%), atrás do Chipre (39,1%) e da Eslovénia (20,8%).

No Luxemburgo, a percentagem de pessoas a reportar o mesmo tipo de problema, nesse ano, também foi superior à média europeia, correspondendo a 15,4%.

No que respeita ao aquecimento da casa, os dados do Eurostat mostram que, em 2021, 6,9% da população não tinha a capacidade para manter a sua casa adequadamente quente. As percentagens mais elevadas foram observadas na Bulgária (23,7%), Lituânia (22,5%), Chipre (19,4%), Grécia (17,5%) e Portugal (16,4%), e as mais baixas na Finlândia (1,3%), Eslovénia, Suécia e Áustria (todos 1,7%).

No Luxemburgo, 2,5% manifestaram incapacidade para aquecer as suas habitações.

A ausência de casa de banho, chuveiro ou banheira nas habitações afetou, em média, 1,5% da população da UE em 2020, com percentagens substancialmente mais elevadas na Roménia (21,2% da população), à qual se seguiram, mas a grande distância, a Bulgária e Letónia (ambas com 7%) e a Lituânia (6,4%).

No Luxemburgo, não houve registo de população com habitações privadas nessas condições e em Portugal a percentagem foi residual (0,4%).

