Elon Musk quer comprar o Twitter por 43 mil milhões de dólares

O diretor-executivo da Tesla e da Space X, Elon Musk, fez esta quinta-feira uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) hostil comprar a rede social Twitter, por 54,20 dólares (cerca de 50 euros) por ação, em dinheiro, o que correspondente a uma avaliação de 43 mil milhões de dólares (cerca de 40 mil milhões de euros). Trata-te de uma oferta considerada hostil porque não foi coordenada com a gestão da empresa. Musk tinha adquirido recentemente uma participação de 9,2% na empresa.

Numa carta à direção do Twitter, Musk disse acreditar que o Twitter "não irá prosperar nem servir a liberdade de expressão na sua forma atual. O Twitter precisa de ser transformado como uma empresa privada", escreveu.

"Não se trata de uma ameaça", garantiu, "simplesmente não é um bom investimento sem que sejam efetuadas as mudanças que precisam de ser feitas". "Se o negócio não resultar, dado que não tenho confiança na gestão nem acredito que possa conduzir a mudança necessária no mercado público, teria de reconsiderar a minha posição como acionista", adiantou o bilionário.

Musk afirma na proposta não-vinculativa que foi entregue ao Twitter na quarta-feira que o preço oferecido representa um prémio de 38% em relação ao fecho da ação do Twitter a 1 de abril de 2022, o último dia antes de ser revelado o primeiro investimento do patrão da Tesla no capital da rede social.

No entanto, esta oferta é "demasiado baixa" para ser aceite pelos acionistas ou pela administração, disse Adam Crisafulli, da Vital Knowledge, num relatório citado pela Bloomberg, acrescentando que as ações da empresa atingiram 70 dólares há menos de um ano.



Ainda que exorbitantes, estes valores são suportáveis para o império Musk. Segundo o Index de Bilionários da Bloomberg, este vale atualmente cerca de 260 mil milhões de dólares.

