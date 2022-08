Destinos clássicos foram preteridos devido ao aumento dos preços dos hotéis.

Egito e Cabo Verde. Os novos destinos de férias dos passageiros do Luxemburgo

Com o alívio das restrições devido à pandemia, os turistas regressaram em força e os residentes no Luxemburgo também voltaram a encher os aviões. Em 2022, a Luxair e a Luxair Tours contaram com mais de 1 milhão de passageiros até agora, um número que está apenas 10% abaixo do que foi registado em 2019.



De acordo com o CEO da Luxair, Gilles Feith, citado pela RTL, muitos dos voos que têm saído do Findel vão cheios e muitos passageiros não sentiram o aumento dos preços nos hotéis - uma realidade que se instalou com o retomar das viagens - porque tinham feito as reservas com antecedência.

Empresa que gere o Findel tem mais trabalhadores do que antes da pandemia Ministro da Mobilidade reconhece que a situação está mais caótica este verão, mas refere que o que se passa no Findel em nada se compara com o que se passa noutros aeroportos.

No entanto, a Luxair tem notado diferenças nos destinos de férias em 2022: uma vez que os locais mais habituais ficaram mais caros, os residentes no Grão-Ducado têm escolhido fazer viagens de verão à Turquia, Egito ou Cabo Verde.



Gilles Feith falou também sobre a situação "catastrófica" que se tem vivido em alguns aeroportos europeus, sublinhando que no Luxemburgo a situação está controlada, apesar das dificuldades.

Em época de férias, Feith deixou ainda uma crítica ao facto de ainda não haver uma diretiva europeia sobre o uso de máscaras, uma vez que as regras mudam de país para país.

