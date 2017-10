EDITORIAL: País rico de gente pobre

Por José Campinho - É possível ser pobre com um trabalho fixo e ganhando cerca de 2.000 euros por mês?

No Luxemburgo é. Feitas as contas, após pagar a renda, os seguros, a alimentação, as faturas ligadas à saúde, as deslocações, e outras pequenas despesas que fazem parte do dia-a-dia de qualquer cidadão não sobra nada. Pior do que não sobrar, não chega para fazer face aos imprevistos e aos percalços que sempre acontecem, sobretudo aos que menos ganham.

De acordo com o relatório intitulado “Travail et cohésion sociale 2017”, divulgado esta segunda-feira pelo Organismo Nacional de Estatística, Statec, são 114.000 mil as pessoas que se encontram nesta situação. Cerca de 20% da população, com tendência para continuar a aproximar-se da média europeia (23%).

Um número chocante para um país orgulhoso do seu Estado social, mas que, na realidade, não garante que alguém que tenha um trabalho a tempo inteiro possa viver de forma digna. E até nem se pode dizer que seja por falta de ajudas. No Orçamento de Estado apresentado recentemente pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, está previsto um envelope de 6,1 mil milhões de euros para as despesas de âmbito social. Sem esta verba, perto de metade da população do Luxemburgo (44,5%) correria o risco de pobreza.

Quem são estes pobres e sobretudo como é possível que um dos países mais ricos da Europa não consiga garantir condições de vida dignas a uma percentagem tão elevada da população?

Segundo o relatório, os mais afetados são os mais jovens, as famílias monoparentais e as pessoas com problemas de saúde. A baixa escolaridade é outro dos fatores de risco. Por outro lado, trabalho não falta. Pelo contrário, entre 2000 e 2016 o mercado de emprego cresceu 63% e a procura de mão-de-obra altamente qualificada nunca foi tão elevada como agora. O problema é que o Luxemburgo tem vindo a tornar-se um país demasiado caro, em especial para os trabalhadores menos qualificados, e as ajudas só por si não resolvem o problema do desajuste cada vez mais acentuado entre os salários de base e o custo de vida. A indexação servia para isso (embora também fosse apontada como um fator inflacionário do custo de vida), mas durante anos eclipsou-se e é provável que um dia venha mesmo a desaparecer.

As perspetivas de crescimento económico, essas, mantêm-se boas. O Luxemburgo vai continuar a ser um país rico, mas com cada vez mais gente pobre.

