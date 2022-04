A empresa confirmou que existem sinais de corrosão na usina depois do Luxemburgo ter escrito às autoridades francesas a exigir todos os resultados das análises realizadas o mais rapidamente possível.

EDF encontra sinais de corrosão em Cattenom

A Electricité de France SA encontrou sinais de corrosão nas principais tubagens de quatro reatores nucleares durante as verificações recentes, incluindo Cattenom, do outro lado da fronteira com o Luxemburgo, elevando para nove o número de unidades afetadas na rede francesa de geradores nucleares.



Problemas de corrosão forçaram a gigante de energia francesa a interromper alguns de seus 56 reatores para longas verificações e reparos, no momento em que a Europa enfrenta a sua pior crise energética em meio século.

A concessionária estatal já tinha afirmado que a sua produção nuclear cairá, em 2022, para o mais baixo valor em mais de três décadas e dificilmente se recuperará no próximo ano devido às obras do reator.

Cattenom. Governo exige todos os resultados das análises realizadas pela EDF "Para poder identificar o impacto dessas anomalias, os ministros gostariam de saber se é um defeito de material ou um defeito de projeto e quais são as consequências resultantes para os outros reatores do Cattenom", lê-se na nota do Governo.

Sinais de corrosão foram encontrados nas tubagens dos reatores Chinon-3, Cattenom-3 e Flamanville-2, três das seis unidades que a EDF decidiu verificar em fevereiro, disse a EDF em comunicado.

Sinais de corrosão também foram encontrados na unidade Golfech-1 durante uma manutenção planeada e verificações mais profundas serão realizadas, disse a empresa.

Na semana passada, o ministro da Energia de Luxemburgo, Claude Turmes, e a ministra do Meio Ambiente, Carole Dieschbourg, enviaram uma carta conjunta a Olivier Gupta, chefe da autoridade de segurança nuclear da França, a ASN, para "exigir todos os detalhes e resultados da análise realizada pela EDF assim que possível".

O reator foi desligado no final de março como parte das verificações de uma possível corrosão. O encerramento deveria originalmente durar cinco semanas, confirmou a EDF, em fevereiro, mas desde então foi prorrogado por mais três a quatro meses.

Cattenom foi o local de vários incidentes menores na última década

O Luxemburgo queria sobretudo esclarecimentos sobre as razões por trás dos problemas na usina, que foi o local de vários incidentes menores na última década, especificamente se um "defeito de material ou um defeito de projeto" é o culpado e "quais são as consequências resultantes para os outros reatores no Cattenom", disseram os ministros.

As notícias sobre os problemas surgiram em dezembro e janeiro, quando a EDF disse que dois reatores em Civaux - dois em Chooz e um em Penly -, precisavam de ser interrompidos para verificações e reparos.

A empresa continua em comunicação com a autoridade de segurança nuclear sobre formas de resolver o problema, enquanto realiza verificações adicionais na sua rede de reatores durante as paragens planenadas de manutenção e reabastecimento até 2024.





