A economia portuguesa cresceu 2,7% no ano passado, o ritmo mais elevado desde 2000. O Instituto Nacional de Estatística português confirmou assim os dados que tinha divulgado na estimativa rápida há quinze dias: a economia portuguesa cresceu 2,7% no conjunto de 2017 e no último trimestre desse ano avançou 2,4% em termos homólogos.

Economia portuguesa cresce ao ritmo mais elevado desde 2000

O investimento foi o principal motor do crescimento.

Com este crescimento, o Produto Interno Bruto (PIB) atingiu 179,2 mil milhões de euros em termos reais, aproximando-se do montante de 2010, o ano anterior ao pedido de ajuda financeira.

Recorde-se que a economia encolheu até aos cerca de 167,2 mil milhões de euros em 2013, recuperando desde 2014 em cada um dos anos.

Relativamente a 2017, o INE destaca o contributo do investimento e da procura interna para o crescimento.

Por sua vez, a dívida pública deverá ter ficado abaixo do esperado. Segundo as contas do INE, ficará nos 125,6%, abaixo dos 126,2%, previstos pelo Banco de Portugal.