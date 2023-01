O crescimento de 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 situa-se uma décima abaixo da previsão do Governo.

Economia portuguesa cresce 6,7% em 2022, valor mais alto desde 1987

A economia portuguesa cresceu 6,7% em 2022, “o mais elevado desde 1987”, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta terça-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento de 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 situa-se uma décima abaixo da previsão do Governo, já que o ministro das Finanças, Fernando Medina, se tinha afirmado convicto, no final de dezembro, que Portugal iria finalizar “o ano de 2022 com um crescimento [da economia] de cerca de 6,8%”.

Esta taxa fixa-se, contudo, acima dos 6,5% estimados no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que deu entrada no parlamento em outubro passado.

Zona Euro

A economia da zona euro cresceu 3,5% e a da União Europeia (UE) 3,6% em 2022, acima do previsto, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat. A estimativa rápida, hoje divulgada pelo serviço de estatístico europeu, revê em alta as mais recentes previsões da Comissão Europeia que, em novembro, apontava para um crescimento anual de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e de 3,3% no da UE.

No quarto trimestre de 2022, por seu lado, o crescimento do PIB da zona euro abrandou para os 1,9% na variação homóloga e os 0,1% na comparação em cadeia.

Na UE, entre outubro e dezembro de 2022, o PIB manteve-se estável quando comparado com o trimestre anterior e cresceu 1,8% face aos três últimos meses de 2021.

