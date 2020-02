Economia portuguesa cresce 2,2% em 2019 e supera as previsões

Os números revelados pelo INE superam até as expectativas do ministro das Finanças, Mário Centeno que previa um crescimento de 1,9%.

Contra as estimativas da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Conselho das Finanças Públicas (CFP), o Produto Interno Bruto português de 2019 cresceu 2,2%.

Os números revelados, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) superam até as previsões do ministro das Finanças e líder do Eurogrupo, Mário Centeno que previa um crscimento de 1,9%. Tanto a Comissão Europeia como o Banco de Portugal também indicavam um crescimento de 2%.

De acordo com o INE, os números devem-se "à incorporação de informação atualizada da Balança de Pagamentos, publicada no passado dia 19 de Fevereiro pelo Banco de Portugal". Desta forma, "a nova versão da Balança de Pagamentos representou uma reavaliação da Balança de Serviços de 511,8 milhões de euros no ano de 2018 e de 873,1 milhões de euros nos meses de Janeiro a Novembro de 2019". Esta reavaliação teve também reflexos no PIB de 2018, cujo crescimento foi revisto em alta de 2,4% para 2,6%.​



Facto é que o PIB abrandou 0,4 pontos percentuais face 2018, dado que "a procura externa líquida registou um contributo de -0,6 pontos percentuais [p.p.] para a variação em volume do PIB (-0,4 p.p. em 2018)", enquanto "o contributo da procura interna diminuiu para 2,7 p.p. (3,1 p.p. em 2018), reflectindo o crescimento menos intenso do consumo privado" que se ficou pelos 2,3% contra os 2,9% alcançados no ano anterior.

Em sentido contrário, o investimento aumentou 6,5% no ano passado. O INE destaca o papel da construção que registou "uma aceleração pronunciada, passando de um crescimento de 4,6% para 9,4%".