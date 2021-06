No mês passado, os tribunais luxemburgueses pronunciaram 161 falências, um número quase idêntico ao de Maio de 2020, mas superior ao registado em 2019.

Número de falências de empresas continua elevado

Em Maio de 2021, o número de falências e encerramento de empresas continou superior aos indicadores antes da crise pandémica. " A crise do coronavírus não levou a uma explosão do número de falências e liquidações em Maio no Luxemburgo", afirmou ontem o Statec, organismos de estatísticas do Luxemburgo.

No mês passado, os tribunais luxemburgueses pronunciaram 161 falências, um número quase idêntico ao de Maio de 2020 (159), divulgou o instituto de estatística. Contudo, este número é ainda mais elevado do que antes da crise (107 em Maio de 2019).

O número de liquidações registadas é também estável ao longo de um ano. Em Maio de 2021, os tribunais luxemburgueses pronunciaram a liquidação de 64 empresas (76 em Maio de 2020, 45 em Maio de 2019). Estas liquidações diziam principalmente respeito a empresas holding e fundos de investimento, diz o Statec.

A receada explosão de falências não se concretizou em Maio, em parte, devido à ajuda estatal de que beneficiaram as empresas do Grão-Ducado. Para que conste, as liquidações da empresa tinham atingido um nível preocupante em Março de 2021, quando o seu número tinha triplicado ao longo de um ano.





