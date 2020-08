Esta queda histórica do PIB surge na sequência de um outro recuo (-5%) no primeiro trimestre, com a economia norte-americana a entrar em recessão devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Economia norte-americana recua 31,7% no 2.º trimestre

A administração norte-americana reviu a estimativa de contração do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, passando-a para -31,7%, em vez de -32,9% como tinha divulgado inicialmente, indicou hoje o Departamento do Comércio.

Esta queda histórica do PIB surge na sequência de um outro recuo (-5%) no primeiro trimestre, com a economia norte-americana a entrar em recessão devido ao impacto da pandemia de covid-19.

As medidas de confinamento adotadas a partir de março levaram a uma paragem da atividade económica.

Os Estados Unidos registaram um crescimento de 2,3% no ano de 2019.

A evolução do crescimento económico em ritmo anual feita nos Estados Unidos compara o PIB ao do trimestre precedente e projeta a evolução para o ano inteiro.

